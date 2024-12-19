Пропавший на Камчатке Ан-2 перестали искать с воздуха

Shot: непогода не позволила искать пропавший на Камчатке Ан-2 с воздуха

Спасатели прекратили поиски с воздуха пропавшего на Камчатке Ан-2 с тремя людьми на борту из-за непогоды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На Камчатке идет ливневый снег, тучи низкие и плотные. В этих условиях искать что-то с воздуха невозможно. К месту, над которым самолет пропал с радаров, спасатели движутся на снегоходах.

Воздушное судно летело из Мильково в Оссору. На борту находились два члена экипажа и пассажир, а также около 800 килограммов груза — продуктов питания и запчастей. Связь с самолетом пропала около 13 часов по камчатскому времени (четырех часов утра по московскому).

Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует обстоятельства произошедшего. Ей предстоит выяснить, насколько тщательно самолет подготовили к вылету и как обеспечивали его воздушной навигацией.