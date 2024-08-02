Рецидивиста задержали в Петербурге по подозрению в избиении и ограблении мужчины

Правоохранители задержали в Московском районе Петербурга 28-летнего рецидивиста. Его подозревают в квартирном разбое, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, вооруженный ножом фигурант ворвался в квартиру местной жительницы. Агрессор избил ее гостя, а также забрал у него смартфон и 20 тысяч рублей.

Стражи порядка смогли установить местонахождение предполагаемого грабителя. Возбуждено уголовное дело.