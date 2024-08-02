Рецидивиста задержали в Петербурге по подозрению в избиении и ограблении мужчины
Правоохранители задержали в Московском районе Петербурга 28-летнего рецидивиста. Его подозревают в квартирном разбое, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, вооруженный ножом фигурант ворвался в квартиру местной жительницы. Агрессор избил ее гостя, а также забрал у него смартфон и 20 тысяч рублей.
Стражи порядка смогли установить местонахождение предполагаемого грабителя. Возбуждено уголовное дело.
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