Рецидивиста задержали в Петербурге по подозрению в избиении и ограблении мужчины

Правоохранители задержали в Московском районе Петербурга 28-летнего рецидивиста. Его подозревают в квартирном разбое, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, вооруженный ножом фигурант ворвался в квартиру местной жительницы. Агрессор избил ее гостя, а также забрал у него смартфон и 20 тысяч рублей.

Стражи порядка смогли установить местонахождение предполагаемого грабителя. Возбуждено уголовное дело.

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