Ребенок погиб в пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в пожаре в квартире погиб ребенок. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.
Пожар в четверг, 5 сентября, произошел в многоквартирном доме на Балакинской улице. Мать ушла в детский сад за другим ребенком, а пятилетний мальчик остался дома один. Когда родительница вернулась, квартира уже полыхала.
Несмотря на старания медиков, ребенка спасти не удалось. Проводится проверка.
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