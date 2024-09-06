Ребенок погиб в пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в пожаре в квартире погиб ребенок. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Пожар в четверг, 5 сентября, произошел в многоквартирном доме на Балакинской улице. Мать ушла в детский сад за другим ребенком, а пятилетний мальчик остался дома один. Когда родительница вернулась, квартира уже полыхала.

Несмотря на старания медиков, ребенка спасти не удалось. Проводится проверка.