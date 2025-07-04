Дерево рухнуло на женщину в Санкт-Петербурге

Во время урагана в Санкт-Петербурге дерево обрушилось на прохожую. Видео происшествия появилось в распоряжении 360.ru.
ЧП произошло в Александровском парке на Петроградской стороне. На записи с камер видеонаблюдения видно, что по тротуару шли несколько человек. Из-за сильного порыва ветра дерево обломилось и начало падать.
Его верхушка придавила проходившую женщину. По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушибы и ссадины.
На Петербург обрушился ураганный ветер, который погнал к городу воду из Финского залива. Наводнения удалось избежать благодаря поднятой дамбе.
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