Дерево рухнуло на женщину в Санкт-Петербурге

Во время урагана в Санкт-Петербурге дерево обрушилось на прохожую. Видео происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло в Александровском парке на Петроградской стороне. На записи с камер видеонаблюдения видно, что по тротуару шли несколько человек. Из-за сильного порыва ветра дерево обломилось и начало падать.

Его верхушка придавила проходившую женщину. По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушибы и ссадины.

На Петербург обрушился ураганный ветер, который погнал к городу воду из Финского залива. Наводнения удалось избежать благодаря поднятой дамбе.