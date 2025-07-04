Газификацию 58 домов завершили в деревне Ивашево Богородского округа

Специалисты газовой службы продолжают важные работы по газификации в Подмосковье, несмотря на капризы погоды. Дожди не помешали завершить основные этапы проекта в деревне Ивашево.

В этом населенном пункте подготовили 58 домов к подключению к природному газу. Работы включали множество сложностей, от плохих дорожных условий до проблем с доставкой необходимого оборудования. Тем не менее, благодаря высокопрофессиональному подходу и командной работе проект успешно движется к завершению.

Инициатива реализуется в рамках государственной программы, охватывающей всю Московскую область. Программа обеспечивает комплексное сопровождение: от проектирования до подключения, предлагая льготные условия для жителей и минимальные сроки выполнения работ за счет оптимизации процессов.

Важной особенностью является выполнение всех работ по единому контракту, что значительно сокращает временные затраты и снижает финансовую нагрузку на местных жителей.

На данный момент в Ивашеве остался последний этап — пуск газа. В ближайшие недели жители смогут оценить преимущества экологически чистого топлива. После завершения работ в Ивашеве команда газовиков перейдет к следующему населенному пункту, так как впереди еще много домов, ожидающих подключения.