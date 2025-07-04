В Риме десятки человек пострадали при взрыве на автозаправке

На автозаправке в Риме случился мощный взрыв, десятки жителей пострадали. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

АЗС взорвалась в восточной части города. По данным журналистов, минимум 10 человек получили травмы. Восемь из них — сотрудники полиции, которые прибыли на место после сообщений о пожаре.

Взрыв раздался после разрыва трубы, через которую проходило топливо из автоцистерны в резервуары заправки. По данным Roma Today, он был не один. Также есть информация, что ЧП произошло, потому что в трубопровод врезался грузовик.

Ранее мощный взрыв прогремел в торговом центре в китайском городе Шэньян. В результате ЧП как минимум три человека погибли, 30 пострадали. Взрыв раздался в толпе, собравшейся у здания. Специалисты рассматривали разные версии произошедшего: от неисправности газового баллона до теракта.