Российские войска нанесли массированный удар высокоточными ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по военным заводам Украины в ответ на террористические акты киевского режима. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали расположенные в Киеве промышленные предприятия, разрабатывающие и производящие беспилотники для украинских боевиков, а также роботизированные мобильные комплексы и аппаратуру военного назначения.

Аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники ударили по инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу украинской столицы.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что с 28 июня по 3 июля российские войска нанесли пять массированных групповых ударов по военно-промышленным и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.

В зону поражения попали система управления ВСУ, радиолокационные станции, арсеналы с боеприпасами, склады украинских боевиков, цеха производства и хранения беспилотников, а также точки запуска и управления воздушных и морских дронов.

В ходе массированных ударов удалось уничтожить пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и иностранных наемников.

Военный корреспондент Юрий Подоляка заявил, что российские войска для удара по Украине в ночь на пятницу, 4 июля, использовали 539 снарядов и 478 беспилотников, что стало новым рекордом по единовременному количеству средств поражения.