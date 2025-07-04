Подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится между Часовым Яром, в котором продолжаются бои, и Константиновкой, временно подконтрольной Украине.

Всего за неделю группировка нанесла поражение пяти механизированным, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригадам ВСУ, двум бригадам территориальной обороны и бригаде спецназа «Азова»*. Противник на участке потерял свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль, бронетранспортер и другое оружие и технику.

Накануне российские военные освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

* Запрещенная в России террористическая организация