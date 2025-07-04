Память ветеранов боевых действий почтили в Дмитровском округе

Торжественная церемония возложения цветов состоялась у памятников воинов, отдавшим жизнь на службе Отечеству. Участники мероприятия собрались у мемориалов воинам-интернационалистам и воинам-автомобилистам, сражавшимся в Афганистане, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб, выполняя свой долг.

Митинг, организованный местным отделением Ассоциации ветеранов СВО, объединил ветеранов, местных жителей и курсантов отряда «Саланг». Участники почтили память защитников Родины минутой молчания.

Глава отделения Ассоциации Владимир Гасков подчеркнул важность сохранения исторической памяти и связи между поколениями защитников Отечества. Участники мероприятия также обсудили планы дальнейшей работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и поддержке ветеранов.

«Мужество и героизм солдат, офицеров и сотрудников силовых ведомств навсегда вписаны в историю нашей страны. Гордимся каждым и верим: Победа будет за нами!» — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.