Раненный при захвате заложников начальник ИК-19 выжил

Раненого начальника ИК-19 Девятова отправили в больницу на вертолете

Начальник волгоградской колонии № 19 Андрей Девятов, который был ранен во время захвата заложников, выжил. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Суровикинской больницы.

«Мы отправили его на вертолете в Волгоград», — передал собеседник агентства.

Всего в заложниках у радикалов оказались восемь человек, четверо из них погибли.

Ранее снайперы четырьмя точными выстрелами нейтрализовали радикалов, которые устроили захват волгоградской исправительной колонии, спецназ освободил заложников.

Заключенные, назвавшие себя членами ИГИЛ *, захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии.

Ранее мусульмане России осудили захват ИК-19 радикалами. Их действия считаются тягчайшим грехом.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.