Четверо заложников в волгоградской ИК-19 погибли

ФСИН сообщила о четырех погибших заложниках при захвате ИК-19

Фото: Pxhere

Четверо заложников погибли в результате захвата ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

Боевики взяли в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четырем работникам нанесли колото-резаные ранения различной степени тяжести, трое из них погибли.

«Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице», — сообщили во ФСИН.

При проведении операции по освобождению заложников всех боевиков ликвидировали. Преступников было четверо, уточнили представители службы. Среди сотрудников, участвовавших в освобождении, никто не пострадал, ранения получили четверо осужденных.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что власти региона привели в готовность силы санитарной авиации и больницы в связи с захватом ИК-19.

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