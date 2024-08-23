«Омерзительные действия». Мусульмане России осудили захват ИК-19 радикалами

Мусульмане России осуждают захват исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Действия боевиков не имеют ничего общего с истинным исламом, рассказал 360.ru первый заместитель председателя Совета муфтиев, заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

«Мы, в первую очередь как мусульмане России, гневно осуждаем бесчеловечные и омерзительные действия данных бандитов-террористов, которые сегодня мы видели в исправительной колонии № 19 в волгоградском Суровикине. К сожалению, в очередной раз мы становимся свидетелями, когда бандиты, прикрываясь псевдорелигиозным мировоззрением, творят такие зверства», — отметил муфтий.

По его словам, подобные действия радикалов в исламе считаются тягчайшим грехом.

«Убийство человека, как гласит Коран, приравнивается к убийству всего человечества по греховности. Эти люди, как бы они не кричали какие-то лозунги ислама, не имеют ничего общего с истинным исламом. Эти люди специально дискредитируют нашу религию и всех мусульман», — подчеркнул Аббясов.

Он добавил, что боевики, которые пытаются подорвать мир и согласие в многонациональном религиозном обществе России, должны понести суровое наказание.

«Поэтому мы призываем наших сограждан не поддаваться на сообщения, которые будут в разных каналах выходить. <…> В наших мечетях вы не увидите таких призывов, потому что мы доносим именно истинные ценности ислама. Все то, что делается бандитами-террористами, противоречит духу настоящего ислама», — резюмировал Аббясов.

Радикалы захватили в заложники нескольких сотрудников ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии. Боевики назвали себя участниками ИГИЛ*. В колонии ввели режим ЧС.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.