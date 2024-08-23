Захвативших волгоградскую ИК-19 террористов ликвидировали
Губернатор Бочаров заявил, что при захвате заложников в ИК-19 есть погибшие
В Волгоградской области после захвата заложников в колонии есть погибшие. Преступников ликвидировали, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале.
Он уточнил, что во время штурма, когда освобождали заложников, не обошлось без погибших. Террористов ликвидировали.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка», — сказал глава региона.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП. Расследование уголовного дела продолжается. Представители ФСИН уточнили, что четверо заложников погибли в результате захвата ИК-19 в Волгоградской области.
Пресс-служба Росгвардии показала кадры с захватом террористов в волгоградской ИК-19. Снайперам потребовалось сделать четыре точных выстрела, чтобы ликвидировать нападавших.