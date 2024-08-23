Захвативших волгоградскую ИК-19 террористов ликвидировали

Губернатор Бочаров заявил, что при захвате заложников в ИК-19 есть погибшие

Фото: РИА «Новости»

В Волгоградской области после захвата заложников в колонии есть погибшие. Преступников ликвидировали, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале.

Он уточнил, что во время штурма, когда освобождали заложников, не обошлось без погибших. Террористов ликвидировали.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка», — сказал глава региона.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП. Расследование уголовного дела продолжается. Представители ФСИН уточнили, что четверо заложников погибли в результате захвата ИК-19 в Волгоградской области.

Пресс-служба Росгвардии показала кадры с захватом террористов в волгоградской ИК-19. Снайперам потребовалось сделать четыре точных выстрела, чтобы ликвидировать нападавших.

Учеба по-новому. Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года

Belkin Aleksey/news.ru

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте