Захвативших волгоградскую ИК-19 террористов ликвидировали

Губернатор Бочаров заявил, что при захвате заложников в ИК-19 есть погибшие

В Волгоградской области после захвата заложников в колонии есть погибшие. Преступников ликвидировали, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале .

Он уточнил, что во время штурма, когда освобождали заложников, не обошлось без погибших. Террористов ликвидировали.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка», — сказал глава региона.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП. Расследование уголовного дела продолжается. Представители ФСИН уточнили, что четверо заложников погибли в результате захвата ИК-19 в Волгоградской области.

Пресс-служба Росгвардии показала кадры с захватом террористов в волгоградской ИК-19. Снайперам потребовалось сделать четыре точных выстрела, чтобы ликвидировать нападавших.