Захваченных в ИК-19 заложников освободили

Росгвардия сообщила об освобождении заложников в ИК-19

Заложников, захваченных в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, освободили. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии», — заявили в ведомстве.

При захвате исправительного учреждения пострадали четыре человека, их госпитализировали. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель комздрава Волгоградской области Анатолий Себелев.

В Суровикинскую ЦРБ, где находятся раненые, направили врачей-специалистов. В регионе достаточно средств для оказания помощи пострадавшим, отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.