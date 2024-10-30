Работников прииска в Якутии задержали за кражу золота на 9,8 млн рублей

Сотрудники МВД и УФСБ РФ пресекли попытку незаконного вывоза золота из Якутии. Об этом сообщили « Государственные новости » со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным полиции, двое приезжих из Ростовской области и Красноярского края, работая на прииске в Оймяконском районе республики, похитили драгоценный металл. Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, чтобы позднее продать.

Экспертиза показала, что мужчины пытались вывезти 1,4 килограмма золота стоимостью 9,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.