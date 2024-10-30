Работников прииска в Якутии задержали за кражу золота на 9,8 млн рублей

Сотрудники МВД и УФСБ РФ пресекли попытку незаконного вывоза золота из Якутии. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным полиции, двое приезжих из Ростовской области и Красноярского края, работая на прииске в Оймяконском районе республики, похитили драгоценный металл. Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, чтобы позднее продать.

Экспертиза показала, что мужчины пытались вывезти 1,4 килограмма золота стоимостью 9,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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