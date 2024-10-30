Работник предприятия упал с высоты во время монтажа в Пензе. Заведено уголовное дело

В Пензе правоохранители завели уголовное дело после гибели рабочего предприятия. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СК по региону.
Происшествие случилось днем 17 октября на территории строительной площадки, расположенной на улице Богданова. Во время проведения монтажных работ мужчина упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сейчас следствие уточняет все обстоятельства случившегося. Проводится расследование.
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