В Нижнем Тагиле проверят информацию о лжегазовиках, которых видели перед взрывом

Shot: двое в форме газовиков ходили по дому в Нижнем Тагиле перед взрывом

Двое неизвестных в форме сотрудников газовой службы проверяли трубы в доме в Нижнем Тагиле за 15 минут до взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал видео, на котором местная жительница рассказывает, как этих мужчин незадолго до взрыва выгнали из подъезда соседнего дома. Знакомая сообщила ей, что один из них, перед тем как убежать, ударил по газовой трубе.

Telegram-канал сообщил, что никаких официальных проверок сегодня не планировалось, а прошлая была около месяца назад. Комментариев от правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.

Обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной информации, оно случилось из-за взрыва газа. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск выживших. По последним данным МЧС, пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.