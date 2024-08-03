Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершилась

Спасатели завершили поисковую операцию на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Начался разбор завалов, сообщили в пресс-службе департамента информполитики региона.

«Глава региона отметил мужество и бесстрашие специалистов, которые пришли на помощь и круглосуточно проводили работы, спасали пострадавших», — подчеркнули в департаменте.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил спасателей и правоохранителей за работу на месте ЧП.

Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Жертвами стали 10 человек, пострадал 21 житель, в том числе 10 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

У полуразрушенной пятиэтажки появился стихийный мемориал. Люди принесли к дому цветы и игрушки. Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения. Всем пострадавшим власти окажут необходимую помощь.