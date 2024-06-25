Пожар во Фрязине полностью потушили

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Пожар в многоэтажном административном здании во Фрязине полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС полностью ликвидировали пожар во Фрязино», — говорится в заявлении.

С открытым горением на месте удалось справиться еще вечером 24 июня.

Пожар не могли потушить много часов. Площадь распространения огня увеличивалась. Работа спасателей осложнялась наличием в здании баллонов с газовоздушной смесью, которые в итоге спровоцировали взрывы.

Жертвами пожара стали шесть человек. Следователи расследуют уголовное дело по факту гибели людей. По одной из рассматриваемых версий, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

Помещения в здании промзоны арендовали около 50 разных компаний. Собственница сгоревшего здания в беседе с 360.ru призналась, что давно не имела туда допуска и не знает, когда там в последний раз проходила проверка пожарной безопасности. По ее словам, каждый арендатор занимался вопросами пожарной безопасности самостоятельно.

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