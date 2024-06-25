Число погибших при пожаре во Фрязине выросло до шести

ЧП случилось 24 июня. Площадь возгорания в девятиэтажном здании быстро увеличивалась. Тушение затрудняли находящиеся в здании баллоны с газовоздушной смесью. Они спровоцировали взрывы, в результате которых обрушились перекрытия. Открытое горение удалось ликвидировать поздним вечером.
Один из пострадавших к вечеру находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, как отметил губернатор Андрей Воробьев по итогам посещения Центральной городской больницы, где находятся пострадавшие, в состоянии мужчины есть положительная динамика.