Число погибших при пожаре во Фрязине выросло до шести

Количество жертв пожара в административном здании во Фрязине в Московской области выросло до шести. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, на месте пожара обнаружили мертвыми четырех человек.

Ранее было известно лишь о двух погибших.

ЧП случилось 24 июня. Площадь возгорания в девятиэтажном здании быстро увеличивалась. Тушение затрудняли находящиеся в здании баллоны с газовоздушной смесью. Они спровоцировали взрывы, в результате которых обрушились перекрытия. Открытое горение удалось ликвидировать поздним вечером.

Один из пострадавших к вечеру находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, как отметил губернатор Андрей Воробьев по итогам посещения Центральной городской больницы, где находятся пострадавшие, в состоянии мужчины есть положительная динамика.