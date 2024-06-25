Названа возможная причина пожара во Фрязине

Пожар в высотном здании во Фрязине мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Такова одна из рассматриваемых версий, информировала пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«С участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей при пожаре.

По данным следствия, все помещения сгоревшего здания сдавали в аренду различным организациям — всего их было около 50. Силовики провели обыски в местах проживания директоров управляющей зданием организации и организаций-арендаторов. Продолжаются допросы.

По последним данным, при пожаре погибли шесть человек. Тела четырех из них обнаружили утром 25 июня, уже после тушения.