Участнику СВО в Серпухове передали гуманитарную помощь

Встреча с бойцом с позывным «Кулинар» прошла 30 сентября в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Семье героя вручили медикаменты и индивидуальные наборы к чаю.

Родные рассказали о военнослужащем как о любящем муже, заботливом отце и человеке, который искренне любит свою страну. Разговор получился теплым и близким. Участники встречи поделились историями о том, каким боец был дома, как поддерживал близких и что для него значит служить Отечеству.

На мероприятии присутствовали депутат окружного Совета Надежда Еремина, руководитель общественной приемной «Единой России» в Серпухове Вадим Моторин, руководитель «Молодой гвардии» Рамазан Дадаев и сотрудники центра. Они пообщались с семьей, обсудили текущие вопросы и договорились о дальнейшей поддержке.

Такая поддержка — напоминание, что бойца здесь любят, ждут и гордятся им. Каждая посылка — весточка из дома, которая греет и придает сил.