Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали школьники в Дубне

Сбор гуманитарного груза для участников специальной военной операции продолжался в школе № 7 несколько недель. Теперь юнармейцы и школьные волонтеры приступили к формированию посылок, которые отправят на передовую.

Ребята, их родители и педагоги собрали чай, сладости, лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи.

«Я сама — сестра военнослужащего, который больше трех лет находится на СВО. Поэтому особенно понимаешь, что действительно нужно. Например, влажные салфетки — на заданиях воды бывает совсем немного. Берут с собой и чай в пакетиках: такую мелочь легко положить в карман, но для бойца она очень важна», — рассказала советник директора по воспитанию школы № 7 Ирина Негина.

В ближайшее время бойцы получат не только вещи, но и письма от школьников со словами поддержки, рисунками и добрыми пожеланиями.

«Мы делаем это, потому что ребята на фронте нуждаются в нашей помощи. Я в письмах желаю им всего хорошего, чтобы они вернулись домой, к своим семьям», — рассказала девятиклассница Анна Пащенко.

Школа № 7 участвует в сборе гуманитарной помощи уже пятый год. Посылки передают участникам СВО через военнослужащих, приезжающих в отпуск, администрацию Дубны и благотворительный фонд «Батальон».