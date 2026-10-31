В МВД назвали алгоритм действий в случае пропажи человека

Заявление о пропаже человека обязаны принять в любом отделении полиции, не выжидая трое суток. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Перед обращением к правоохранителям близким пропавшего следует собрать его последние фотографии. Также нужно выяснить, во что он был одет и какие вещи имел при себе, вспомнить как можно больше примет: рост, цвет глаз и волос, шрамы, родимые пятна, пирсинг, татуировки, характерные манеры, жесты, особенности речи.

Все эти данные необходимо записать и с ними идти в полицию.

Кроме того, по возможности стоит запросить распечатку последних звонков пропавшего, обзвонить всех, кто может располагать информацией, постараться восстановить события перед исчезновением.

Привлекать к поискам нужно как можно больше людей и действовать быстро. По статистике, именно первые 48 часов определяют успех поиска, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Новосибирской области пропали двое подростков. Позже их нашли мертвыми.