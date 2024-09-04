Пожар охватил металлический гараж в Калининском районе Петербурга
Пожар вспыхнул на проспекте Просвещения в Калининском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Огнем оказался охвачен металлический гараж. Пламя распространилось на площади 18 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 10 спасателей и две единицы техники.
Обошлось без пострадавших. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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