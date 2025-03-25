После ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму в больницах остаются 22 человека

В больницах Симферополя продолжают лечение 22 пострадавших в смертельной аварии с автобусом в Крыму. Среди пациентов есть один ребенок, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок. Четверо из них — в тяжелом состоянии», — сказал он.

Кузнецов отметил, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Врачи проводят телемедицинские консультации совместно со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и РДКБ Минздрава России.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма сообщили, что 15 пострадавших получили травмы легкой степени тяжести, им оказали амбулаторную медицинскую помощь.

Смертельное ДТП произошло накануне утром на трассе Евпатория — Симферополь рядом с селом Укромное.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоявший на обочине КамАЗ. Шесть пассажиров погибли в аварии, еще 43 пострадали.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В качестве подозреваемого задержали 56-летнего водителя автобуса.