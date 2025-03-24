Последствия смертельного ДТП с грузовиком и автобусом в Крыму сняли на видео

По меньшей мере шесть человек погибли в крупном ДТП в Крыму утром 24 марта. Видео с места аварии опубликовал региональный главк МВД.

Известно, что транспортные средства столкнулись около 07:30 на трессе Евпатория — Симферополь близ села Укромное.

Автобус ехал маршруту Аркадьевка — Симферополь. По неизвестной пока причине мужчина, управлявший им, врезался в грузовик, уточнили в ведомстве.

Изначально появлялись данные о пяти погибших и 18 пострадавших, но вскоре в региональном Минздраве заявили о шести жертвах.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района и спецслужбы.