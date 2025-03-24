В Крыму растет число жертв ДТП с автобусом и грузовиком

Минздрав Крыма: в ДТП с автобусом и грузовиком погибли шестеро

Число погибших при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Крыму возросло до шести. Об этом со ссылкой на Минздрав республики сообщил ТАСС .

Также данные о шести погибших подтвердили в региональном главке МВД. Водителя рейсового автобуса освидетельствовали на месте происшествия. Установлено, что мужчина был трезв, подчеркнули в ведомстве.

Авария произошла около 07:30 на трассе Евпатория — Симферополь близ села Укромное. Известно, что мужчина, управлявший автобусом, по неизвестной пока причине, врезался в стоявший на обочине КамАЗ.

«Предварительно, в автобусе находились тридцать человек. В результате ДТП погибли шесть человек, находившиеся в автобусе, около 19 человек получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — заключили в МВД.