Автобус и грузовик не поделили трассу в Крыму. Есть жертвы и пострадавшие

ТАСС: 3 человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму

Как минимум три человека погибли и 15 пострадали в крупном ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Крыму. О последствиях аварии сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Источник «Mash на волне» при этом заявил о пяти погибших. Известно, что автобус следовал по маршруту Симферополь — Саки.

В прокуратуре региона подтвердили данные о том, что в результате ДТП есть погибшие, но точное число жертв не назвали.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Укромное Симферопольского района. Предварительно, есть пострадавшие и погибшие в рейсовом автобусе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.