Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Крыму выросло до 22

Госпитализация потребовалась 22 пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, среди них есть один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Шесть пассажиров погибли в аварии, пострадали 43. Из них 15 пострадавших получили травмы легкой степени тяжести, им оказали амбулаторную медицинскую помощь.

Четыре госпитализированных пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что 56-летнего водителя автобуса, устроившего ДТП, задержали правоохранительные органы. По предварительной версии, он нарушил правила дорожного движения и влетел в припаркованный у обочины большегруз с прицепом в районе села Укромное.

Следователи завели уголовное дело. В момент аварии водитель был трезв. По его словам, он не увидел грузовик из-за слепящего солнца.