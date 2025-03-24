Водителя автобуса задержали после ДТП с шестью погибшими в Крыму

Водителя рейсового автобуса задержали после ДТП, в котором погибли шесть крымчан. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следователи установили, что утром 24 марта 56-летний водитель автобуса нарушил правила дорожного движения в районе села Укромное и столкнулся с припаркованным у обочины большегрузом с прицепом.

Погибли шесть пассажиров — трое мужчин и три женщины. В больницы с различными травмами доставили 15 взрослых и восемь детей.

«Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.

После случившегося правоохранители возбудили уголовные дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.