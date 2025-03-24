Обыски начались после смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Следователи СК проводят обыски после смертельного ДТП с автобусом в Крыму

Следователи начали обыски на месте крупного ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Крыму. Кадры следственных действий опубликовала пресс-служба регионального СК.

Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств уголовного дела по статье о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сотрудники СК осматривают место ДТП, опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, изымают путевую и сопровождающую документацию, а также назначили автотехнические и другие необходимые экспертизы

Смертельное ДТП произошло около 07:30 на трассе Евпатория — Симферополь рядом с селом Укромное. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоявший на обочине КамАЗ.

При столкновении погибли шесть человек. Еще 20, восемь из которых — дети, пострадали и получают необходимую медицинскую помощь в больнице.