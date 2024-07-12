Появилось новое видео с места падения Superjet под Коломной

Видео 360.ru: после падения самолета в Подмосковье в небо поднялся столб дыма

Самолет, выполнявший тестовый полет , рухнул в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказались кадры, снятые в первые минуты после крушения.

Superjet 100 рухнул в лесном массиве. Предварительно, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли. Никто из местных жителей не пострадал.

На ролике, снятом очевидцем, видно, что после падения самолета в небо поднимается густой, черный столб дыма. Пред падением лайнер подал сигнал бедствия. Жительница деревни Апраксино Ольга рассказала, что самолет сильно гудел и кружил над лесом.

Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место ЧП. Территорию оцепили, работают экстренные службы. Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.