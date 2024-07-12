Глава Коломны выехал на место крушения самолета

Глава Коломны Гречищев: место падения самолета оцепили

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что выехал на место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в район деревни Апраксино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас место падения оцепили, работают экстренные службы. Причина трагедии выясняется.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.

По данным СМИ, разбившийся самолет принадлежал авиакомпании «Газпромавиа» и летел из Луховиц во Внуково. Он выполнял рейс без пассажиров, на борту были только три члена экипажа. Они, предположительно, погибли. К месту трагедии следуют около 10 пожарных машин и карет скорой помощи.

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте