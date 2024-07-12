МЧС подтвердило крушение самолета под Коломной

МЧС: в результате крушения Sukhoi Superjet среди населения жертв нет

Жертв среди населения в результате падения пассажирского лайнера Sukhoi Superjet под Коломной не было. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Самолет рухнул в лесном массиве, погибли три члена экипажа. По информации Минпромторга, пассажиров на борту не было.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пассажирский борт проводил испытательный полет. Он упал через три часа после технического обслуживания. Перед авиакатастрофой лайнер находился в воздухе более часа.

К месту крушения выехали кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Также к аэродрому отправился глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция

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