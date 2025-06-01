Появились кадры первых минут после обрушения моста под Курском

После обрушения моста в Курской области вспыхнул пожар. В распоряжении 360.ru оказалось видео первых минут после происшествия.

На записи видно видно огромное зарево, вздымающиеся ввысь языки пламени и клубы дыма. К месту ЧП оперативно прибыли спецслужбы.

Ночью на перегоне Остапово — Михайловский рудник обрушился железнодорожный мост, и грузовой поезд потерпел крушение. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль восстановительные работы после происшествия.

Машинист получил травму ноги из-за схода грузового поезда.

Еще одно обрушение моста произошло в Брянской области.

Генпрокуратура поручила открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском. Ярославская область и власти Самары предложили помощь пострадавшим в ЧП с поездами.