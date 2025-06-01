Транспортная прокуратура взяла на контроль обрушение моста в Курской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль восстановительные работы после крушения грузового поезда в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что часть поезда сошла с рельсов и упала на проезжую часть. Локомотив загорелся. Спасатели быстро потушили огонь. Остальные вагоны остались на платформе. В Курской области перекрыли автомобильную дорогу под обрушившимся ж/д мостом.

Два восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий крушения товарного поезда в Курской области, сообщил RT. Во время ремонтных работ пригородные поезда будут ходить до станции Михайловский Рудник. Оттуда до Арбузово можно будет добраться на автобусе.

Ранее в Брянской области обрушился мост во время движения поезда. В медучреждения доставили 47 пострадавших, в том числе трое детей. После крушения моста РЖД изменили маршруты некоторых поездов.