Транспортная прокуратура взяла на контроль обрушение моста в Курской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль восстановительные работы после крушения грузового поезда в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ночью на перегоне Остапово — Михайловский рудник обрушился железнодорожный мост, и грузовой поезд потерпел крушение.
На месте ЧП работает Курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что часть поезда сошла с рельсов и упала на проезжую часть. Локомотив загорелся. Спасатели быстро потушили огонь. Остальные вагоны остались на платформе. В Курской области перекрыли автомобильную дорогу под обрушившимся ж/д мостом.
Два восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий крушения товарного поезда в Курской области, сообщил RT. Во время ремонтных работ пригородные поезда будут ходить до станции Михайловский Рудник. Оттуда до Арбузово можно будет добраться на автобусе.