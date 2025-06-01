Машинист получил травму ноги из-за схода грузового поезда в Курской области

РЖД: из-за схода тепловоза и трех вагонов под Курском пострадал машинист

Мост упал на тепловоз в Курской области, в результате пострадал машинист. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

ЧП произошло ночью на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник. Из-за рухнувшего моста возник сход тепловоза и трех пустых вагонов. Одна из секций локомотива загорелась, ее оперативно потушили.

«В результате инцидента травму ноги получил машинист локомотива. Больше никто не пострадал», — отметили в пресс-службе.

На место прибыли специальные службы, они занимаются ликвидацией последствий ЧП. В работах задействовали два восстановительных поезда.

На время ремонта движение пригородных поездов осуществляется до станции Михайловский Рудник, от нее до Арбузово также организовали автобусное сообщение. На движение поездов дальнего следования ЧП не повлияет.

Ситуацию с обрушением моста взяла на контроль региональная транспортная прокуратура. На место ЧП выехала прокурор Юлия Смотрова.