Генпрокуратура поручила открыть горячие линии после ЧП под Брянском и Курском

После происшествий с обрушением мостов в Брянской и Курской областях открыли горячие линии. Особое внимание поручено уделить вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«По поручению Игоря Краснова прокуроры указанных субъектов оказывают всестороннюю помощь людям, которые пострадали», — отметили в ведомстве.

На местах происшествий транспортные прокуроры координируют работу правоохранительных органов и экстренных служб. Организовано сотрудничество с железнодорожными и автомобильными службами для быстрого восстановления транспортной инфраструктуры и возобновления движения.

Генпрокуратура России взяла под контроль расследование уголовных дел, связанных с происшествиями.

Вечером 31 мая мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд. В результате погибли семь человек, еще есть пострадавшие. В регионе объявили трехдневный траур. Конструкцию признали неподлежащем восстановлению. Мост разберут и построят новую переправу, протяженностью 42 метра.

Власти Самары заявили о готовности помочь Курской и Брянской областям после ЧП.