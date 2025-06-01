Ярославская область предложила помощь пострадавшим в ЧП с поездами

Ярославская область готова оказать помощь людям, пострадавшим в результате крушений поездов, произошедших в Брянской и Курской областях. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале .

«Готовы оказать всю необходимую помощь. Глубокие соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Евраев.

Он подчеркнул, что считает эти события большой трагедией. Напомним, в ночь на 1 июня сразу в двух регионах России обрушились мосты.

В Курской области на участке между Остапово и Михайловским Рудником сошел с рельсов тепловоз и три пустых вагона грузового поезда. Причиной стал обрушившийся пролет моста. В результате происшествия пострадал машинист — он получил травму ноги.

В тот же день в Брянской области в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост. Его конструкции упали прямо на проходивший под ним пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва. С рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. По последним данным, погибли семь человек, более 60 получили травмы.