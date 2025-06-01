Власти Самары заявили о готовности помочь Курской и Брянской областям после ЧП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что регион готов оказать всю необходимую помощь Курской и Брянской областям, где в результате обрушения мостов пострадали люди. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Брянской и Курской областях из-за ЧП на мостах пострадали мирные жители. Это трагедия для всей страны», — уточнил Федорищев.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал сил пострадавшим, а также врачам и спасателям, которые сейчас помогают людям. Кроме того, он обратился к жителям Самарской области с просьбой быть особенно внимательными и сохранять бдительность. По его словам, в регионе усилены меры безопасности — соответствующие действия предпринимают правоохранительные органы.

Губернатор Ярославской области также заявил о готовности региона оказать необходимую поддержку пострадавшим в ЧП с поездами.