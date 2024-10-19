Погибших в Охотском море отца и сына не похоронят вместе. Мальчика отправят в другой город

Погибших во время дрейфа в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах. Мужчину — в Улан-Удэ, подростка — в Красноярске, где он жил с мамой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Парень мечтал посмотреть на гренландских китов. Его дядя Михаил — единственный выживший в этом злополучном путешествии, хотел осуществить мечту парня и показать ему нетронутую природу Шантарских островов.

Подготовка к опасному приключению началась заблаговременно: туристы приобрели лодку «Байкат-470» и доставили ее к берегу Охотского моря, запаслись продуктами и водой, взяли с собой спальные мешки.

«Подросток последний раз звонил матери, когда был на Шантарских островах, он был счастлив и делился эмоциями от морского путешествия», — написали авторы публикации.

Лодка пропала 9 августа, связи с путешественниками не было. Однако их поиски начались не сразу — не позволяла погода. Отец и сын умерли от голода, выжил только один путешественник — Михаил. Два месяца он дрейфовал в Охотском море в лодке с трупами брата и племянника. Он собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжьей шерстью, за это время он похудел на 50 килограммов.

Родственники погибших отца и сына обвинила госструктуры в халатности. Подруга семьи Наталья Корытова рассказала 360.ru, если бы поиски пропавших не начались слишком поздно, людей можно было спасти. По ее словам, поиски вообще несколько раз приостанавливались, семье приходилось писать во все возможные инстанции и самостоятельно искать родных.