Брат выжившего в Охотском море мужчины сошел с ума после смерти сына

Брат мужчины, оставшегося в живых на лодке в Охотском море, сошел с ума. Это произошло после смерти его сына, сообщил Telegram-канал Mash .

Выживший признался спасателям, что его брат кричал, плакал и выпрыгивал из лодки после гибели подростка. Мужчине приходилось вытаскивать родственника из воды, переодевать и греть своим телом. Несмотря на это, он не выжил.

Путешествие на лодке двое мужчин и подросток начали 4 августа на севере Сахалина — в селе Москальво. Они оставили там автомобиль и на надувной лодке катамаранного типа отправились через Сахалинский залив в район мыса Перовского.

Шестого августа у группы возникли проблемы с мотором в 60 километрах от берега, а потом сломалось весло и потерялся якорь. Мимо лодки проходили корабли и летали вертолеты, но они не замечали туристов и их сигнальные ракеты. От голода 18 сентября умер подросток, а через 10 дней — его отец.

Жена спасенного путешественника рассказала, что группа взяла провианта всего на две недели. В путешествие также должна была отправиться ее дочь, но она отказалась ехать.