«С божьей помощью». Дрейфовавший в Охотском море рассказал, как выживал в лодке

Дрейфовавший два месяца в Охотском море на лодке Михаил Пичугин собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжей шерстью. Об этом сообщило РЕН ТВ , в распоряжении которого появились первые кадры с выжившим из больницы.

Он предположил, что смог спастись благодаря высшим силам.

«[Выдержал это] с божьей помощью, если меня корабль „Ангел“ спас. <…> У меня выбора не было. Дома мама осталась и дочка», — отметил Михаил.

Чтобы выжить, ему приходилось собирать дождевую воду.

«Водичку собирали. Дождевую. Ноги мокры были. Но спальник, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься», — подчеркнул Пичугин.

Мужчина планирует поскорее выписаться из больницы, чтобы вернуться домой. Там ему предстоит похоронить брата и племянника, которые погибли во время путешествия.

Пичугин вместо с братом и племянником вышел в море в начале августа. Их искали около месяца, но не нашли. Родственники Михаила погибли, больше двух месяцев он дрейфовал в лодке с их телами. Мужчину, который за все это время похудел на 50 килограммов, обнаружили рыбаки.