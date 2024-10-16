Близкие отца и сына, погибших в Охотском море, обвинили в их смерти госструктуры

Родственники отца и сына Пичугиных, погибших в Охотском море, обвинила госструктуры в халатности. По мнению семьи, причиной трагедии стали действия властей, которые не справились со своими обязанностями, сообщил Telegram-канал Mash.

«Мать погибшего подростка Наталья и ее брат Сергей много раз обращались в МЧС и прокуратуру. Просили продолжать поиски снова и снова, но каждый раз им говорили: финансирования на дорогие вертолеты нет», — написали авторы материала.

По данным Mash, Пичугины были вынуждены самостоятельно искать своих близких. Они объездили берега Хабаровска и Сахалина, нанимая людей для поисков. Несколько раз спасатели обследовали местность на вертолете, но отказались взять на борт Наталью и Сергея.

По словам Пичугиных, если бы им позволили присоединиться к экспедиции, они смогли бы помочь более эффективно искать своих родных. Спасатели же утверждали, что в бескрайних морских просторах невозможно обнаружить крохотное судно, поэтому поиски не имеют перспектив, пояснил источник канала.

Лодка пропала 9 августа — на ее борту были двое мужчин и подросток. Отец и сын умерли от голода, выжил только один путешественник — Михаил. Два месяца он дрейфовал в Охотском море в лодке с трупами брата и племянника. Чтобы выжить он собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжей шерстью, за это время он похудел на 50 килограммов.