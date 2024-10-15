Похудел на 50 кг. Что спасло мужчину, дрейфовавшего 67 дней в Охотском море

Путешественника, который 67 дней дрейфовал в лодке в Охотском море, мог спасти от голодной смерти лишний вес и запас еды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, перед выходом в море 46-летний мужчина весил 100 килограммов. За два месяца, проведенных лодке, он похудел до 50 килограммов. Путешественника поместили в больницу, его состояние стабилизировали.

Пострадавший жил в Улан-Удэ и вахтовым методом работал на Сахалине. В лодке он находился вместе со своим братом и 15-летним племянником. Они планировали посмотреть на китов и природу Шантарских островов, но на обратном пути сбились с курса и попали в шторм.

Брат и племянник путешественника погибли. Лодку с мужчиной и телами его родственников вечером 14 октября обнаружило судно «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки. Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры опубликовала видеозапись спасения мужчины. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело.