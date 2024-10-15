Пропавшая два месяца назад лодка нашлась в Охотском море. Один из членов экипажа выжил

Пропавшая 2 месяца назад лодка в Охотском море нашлась, один человек выжил

В акватории Охотского моря обнаружили лодку катамаранного типа «Байкат 470», сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Судно с тремя членами экипажа пропало еще в августе, одному из пропавших удалось выжить.

Лодка пропала 9 августа — на ее борту были двое мужчин и 15-летний сын одного из них. Они выдвинулись от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Сахалинской области, связь с ними утратили.

Нашли судно 14 октября. Двое человек погибли, один выжил — лодку обнаружили у села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Выжившего передали медикам, ему оказывают помощь. По факту ЧП возбудили уголовное дело, прокуратура контролирует ход его расследования.

В конце апреля на Камчатке пропали рыбаки. Их искали в течение двух дней и в итоге нашли живыми.