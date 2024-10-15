«Их никто не искал». Стали известны подробности гибели отца и сына в Охотском море

Мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море в лодке с трупами брата и племянника, обнаружили рыбаки. Двое взрослых и подросток отправились в путешествие, но пропали. О них ничего не было известно, лишь спустя два месяца судно нашли. Выжил только один человек . Подруга семьи Наталья Корытова рассказала 360, что мужчины были с детства приучены к спартанским условиям и имели большой опыт походов. По ее мнению, если бы поиски пропавших не начались слишком поздно, людей можно было спасти.

«В течение трех дней их вообще никто не искал, то есть не были оповещены суда о том, что люди потерялись, не было направлено уведомление о том, что необходимо поисково-спасательную операцию начинать в зоне бедствия», — заявила она.

Затем путешественники направились к одному из сел и должны были выйти на связь через четыре часа. Но никаких известий, новостей от них не было. Начались розыскные мероприятия, которые, по словам Корытовой, вообще никак не велись.

«Они отдыхали на Шантарских островах. До 9 августа приплыли на мыс Петровского», — рассказала она.

Семья просила помощи

Собеседница 360.ru добавила, что в конце августа эти розыскные мероприятия стали приостанавливаться — с воздуха пропавших никто не искал. Семья обратилась за помощью в местные СМИ и к властям.

«Мы обратились к главе Республики Бурятия о том, что нужно как-то возобновлять поиски, что не обнаружено ни вещей, ни лодки, люди, возможно, живы и ждут помощи. Только после нашего обращения опять начался повторный облет территории. При этом акватория Охотского моря вообще не была обследована», — заверила Наталья.

Женщина уверена, что можно было бы разобраться, как идет течение, и найти людей. Но этого вовремя не сделали. Мать подростка собрала деньги и сама на лодке отправилась на поиски в Амурский лиман.

«Она просила помощи, но так никто не отреагировал. Это привело к трагедии, то есть если бы вовремя сработали все службы, как положено, то люди были бы живы», — подчеркнула Корытова.

Заядлые путешественники

Как отметила Наталья, взрослые мужчины, которые отправились в путешествие на лодке, — профессиональные рыбаки.

«Что Миша, что Сергей, они с детства приучены к спартанским условиям. Они и в тайге были, рыбу всегда ловили. То есть у них опыт очень большой. И к поездке они заранее готовились», — сказала она.

Погибший 16-летний подросток тоже часто путешествовал с отцом.

Лодка пропала 9 августа — на ее борту были двое мужчин и сын одного из них. Двое человек погибли, один выжил. Судно обнаружили 14 октября у села Усть-Хайрюзово Камчатского края.