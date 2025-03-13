Подросток из Курганской области получил 4,5 года колонии по делу о наркотиках

Суд в городе Шадринске Курганской области вынес приговор 17-летнему местному жителю, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Юношу задержали в январе прошлого года. Установлено, что молодой человек, сговорившись с подельниками, разложил на территории города 26 «закладок» с запрещенными веществами.

Подростку назначили наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Срок он проведет в воспитательной колонии.