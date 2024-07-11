Площадь пожара в Химках выросла до 3000 квадратных метров

Площадь пожара на складе в Химках выросла до 3000 квадратных метров. На трети этой площади обрушилась кровля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Как ранее сообщали спасатели, загорелась кровля цеха по производству керамических плит. На пожаре работают около 100 специалистов и более 30 единиц техники.

Также ситуация осложняется тем, что в здании есть газовые баллоны. Часть из них уже удалось вынести.

Во вторник в Старой Купавне произошел пожар на складе с лекарствами и упаковочными материалами. Никто не пострадал.