Площадь пожара в Химках выросла до 3000 квадратных метров

Площадь пожара на складе в Химках выросла до 3000 квадратных метров. На трети этой площади обрушилась кровля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Как ранее сообщали спасатели, загорелась кровля цеха по производству керамических плит. На пожаре работают около 100 специалистов и более 30 единиц техники.
Также ситуация осложняется тем, что в здании есть газовые баллоны. Часть из них уже удалось вынести.
Во вторник в Старой Купавне произошел пожар на складе с лекарствами и упаковочными материалами. Никто не пострадал.
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